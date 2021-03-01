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В парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента страны

01.03.2021 / 12:53
В парламенте Армении не исключили возможность импичмента президента Армена Саркисяна. На такой шаг могут пойти из-за отказа Саркисяна подписывать указ об увольнении главы генерального штаба Оника Госпаряна.

Об этом заявил депутат от правящей фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян в Facebook.

Депутат отметил, что согласно конституции страны президент может вернуть ходатайство с возражением, однако Саркисян произвольно реализовал свои полномочия. Это может привести к дестабилизации ситуации в стране.

"Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процессе (отказе от подписания ходатайства,- ред.) какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий", - написал Овакимян.

Напомним, 25 февраля глава генштаба Гаспарян призвал премьер-министра Армении Николу Пашиняна подать в отставку на фоне антиправительственных акций протеста. Пашинян, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

Пашинян обратился к президенту Армену Саркисяну с просьбой об увольнении главы Генштаба.

При этом Саркисян отклонил просьбу Пашиняна. Он назвал проект указа об увольнении главы Генштаба несоответствующим конституции Армении.

Источник

импичмент, Армения, Саркисян
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