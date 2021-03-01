В Британии более 20 миллионов человек получили дозу COVID-вакцины

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Точное количество людей, получивших минимум одну дозу вакцины не сообщается. Вчера было известно, что 769 тысяч человек уже привиты двумя дозами вакцины.

Хэнкок назвал показатель "впечатляющим достижением для страны" и призвал идти на вакцинацию тех, чья очередь еще не пришла.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

Также известно, что в Украине от коронавируса вакцинировали уже более трех тысяч человек.

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