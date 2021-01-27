Украина ожидает первую партию вакцины против COVID-19 – Шмыгаль

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Миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID в 2021 году – ВОЗ
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Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат
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Глава ЕК на форуме в Давосе назвала главными вызовами пандемию, климатические изменения и роль онлайн-платформ
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Глава Китая предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны"
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Moderna заявляет, что ее COVID-вакцина защищает от мутировавших штаммов
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Газсбыты начали публиковать февральские тарифы на газ
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Тарифы в Украине снизят. Кабмин подготовил восемь шагов
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Citi прогнозирует в 2021 г. рост ВВП Украины на 4%
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У бизнеса Трампа после штурма Капитолия будут проблемы — СМИ
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На Банковой ожидают экономический рост в этом году
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела микрорайона "Восточный"
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Пожар в Харькове: правоохранители задержали 3 работников дома престарелых
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В центре Мадрида прогремел мощный взрыв
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На Буковине обнаружили зуб мамонта, которому 300 тысяч лет
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В Сахаре выпал снег
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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