Рада приняла закон о референдуме

Об этом шла речь на заседании ВР 26 января, а также свидетельствуют текст проекта закона №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" и пояснительная записка к законопроекту

За законопроект проголосовали 255 народных депутатов. Закон поддержали только фракция "Слуга народа", группа "Довира" и 9 внефракционніх нардепов. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, "за" проголосовали почти все "слуги", присутствующие на заседании (не голосовали Николай Сольский и Вадим Струневич).

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук пояснил, что закон действительно предлагает возможность проведения электронного голосования на референдумах, но только после того, как для этого появится техническая возможность. Для этого должен быть сперва проголосован отдельный законодательный акт. А пока этого не произойдет, референдумы будут проходить привычным образом.

Согласно документу, на референдум может виноситься всего один вопрос;

Предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также правосудии, в целом 38 статей - ред.), вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время на референдум нельзя выносить вопросы:

противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

касательно налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, как сторонников, так и оппонентов вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в Конституцию назначается президентом, касательно изменения территории Украины - Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, из не менее 2/3 областей).

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускает различных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".

Всеукраинский референдум не может назначаться или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вопросов всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд.

Во фракциях так отреагировали на законопроект:

Юлия Тимошенко из "Батькивщины" заявила, что по этому закону референдум провести не получится из-за бюрократических процедур.

Александр Пузанов из ОПЗЖ заявил, что президентский закон сужает круг тем, по которым можно провести референдум, и устанавливает нереальные сроки - 60 дней для сбора 3 млн подписей, а также позволяет в течение года рассматривать только один вопрос на референдуме и вносить в бюллетень лишь один вопрос.

Руслан Князевич из "Европейской солидарности" заявил, что президент предлагает фактически "законодательный референдум", тогда как нельзя "подменять парламент референдумом". Его коллега по фракции Княжицкий сказал, что законопроект Зеленского с возможностью электронного голосования - это "инструмент гибридной войны".

Сергей Рахманин из "Голоса" заявил, что новый закон "фактически предоставляет возможность кнопкодавам давить на ядерную кнопку". По его словам, кто угодно по любому поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа.

Напомним: 9 июня 2020 года Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

Перед голосованием группа нардепов из фракции "Слуга народа" получила команду не голосовать за закон о референдуме, но глава фракции Давид Арахамия пригрозил им исключением.

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