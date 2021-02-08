США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России

Об этом Блинкен написал в Twitter

5 февраля Россия решила выслать трех европейских дипломатов, когда верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Москву с визитом. Соединенные Штаты выразили свою солидарность Германии, Польши и Швеции по этому поводу и раскритиковали действия Кремля.

Прямая речь Блинкена: "США осуждают высылку трех европейских дипломатов из России за наблюдение по январским протестами. Этот своевольный и неоправданный акт является последним отходом России от своих международных обязательств".

Напомним: МИД Украины также выразил солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам.

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