Эксперты ВОЗ обнаружили важные доказательства относительно коронавируса в Ухане

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Член группы - ученый Питер Дашак - рассказал, что эксперты побывали на так называемом мокром рынке Хуанань, где до пандемии продавали свежие мясо, рыбу и морепродукты.

По его словам, эксперты во время обследования рынка обнаружили "важные доказательства".

"Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели", - сказал Дашак.

"Теперь мы знаем то, чего не знали тогда, - до появления первых сильно больных были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. Неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу", - сказал он.

Ученые теперь пытаются установить, сколько было таких "других больных" и когда все началось.

"Вот о чем идет речь - пытаемся понять, почему возникают эти вещи, чтобы мы постоянно не испытывали глобальных экономических кризисов и ужасной смертности, в процессе ожидания вакцины", - добавил ученый.

Дашак также отметил, что проследить путь передачи вируса сложно. По его словам, на это потребуется "очень много времени".

"То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому до конца этой поездки", - подытожил ученый. Планируется, что Дашак завершит свою миссию в Ухане 10 февраля.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ посетили госпиталь в Ухане, где лечили первых пациентов с коронавирусом, продовольственный рынок, где изначально был обнаружен коронавирус, центр контроля за болезнями, который на ранних этапах принимал участие в борьбе со вспышкой заболевания, и центр по борьбе с заболеваниями животных.

Группа из 13 экспертов прибыла в город Ухань 14 января, после чего пробыла на карантине до 28 января. В состав команды ВОЗ вошли эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

Впервые коронавирус был обнаружен в центральной части китайского города Ухань в конце 2019 года.

Источник