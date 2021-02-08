-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:43
Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города
-
13:51
В Индии сошел ледник, есть жертвы
-
11:47
Эксперты ВОЗ обнаружили важные доказательства относительно коронавируса в Ухане
-
11:16
США отреагировали на высылку европейских дипломатов из России
-
17:18
В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей
- 14:43
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:45
Франция выступает против санкций в отношении "Северного потока-2" – Меркель
-
15:23
Рада приняла закон о дистанционной работе: что он предусматривает
-
14:21
Рада ввела компенсации за несвоевременную выплату зарплат, пенсий и соцпособий
-
11:15
Минэкономики Украины оценивает спад ВВП в 2020г в 4,2% и рост в 2021г в 4,8%
-
09:42
Миссия МВФ в Украине продолжает работу - Фонд
- 10:45
-
-
Популярное в рубрике
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
06:00
В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов
-
05:53
В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
-
06:00
Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
-
06:12
Одесскую область засыпало снегом, 53 населенных пункта - без света
-
06:10
В Киеве сильный ветер поломал ветки и повалил деревья в парках
- 06:00
-
Популярное в рубрике
Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания02.02.2021 / 06:19Последние новости рубрики