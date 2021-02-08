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В Индии сошел ледник, есть жертвы

08.02.2021 / 13:51
В результате схода ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 10 человек.

Еще около 170 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает индийское агентство India Today.

Пропавшими без вести считаются около 170 рабочих, которые работали на строительстве дамбы "Риши Ганга". Плотина была повреждена мощным потоком воды, спровоцированным сходом ледника. Сейчас поток воды постепенно уменьшается.

Кроме того, по пути прохождения потока были разрушены дома, поэтому жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали в более безопасные районы. Сейчас в пострадавшем районе работают группы реагирования на стихийные бедствия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в штате Уттаракханд полным ходом идут спасательные операции. Он также призвал не распространять в сети старые видео с наводнениями и не распространять слухов об инциденте.

Отметим, ледник Нанда-Деви в Индии сошел утром 7 февраля, около 8-9 часов. Поток воды разрушил плотину "Риши Ганга" на которой находились десятки рабочих. После потопа связь с ними была потеряна.

Напомним, в конце прошлого ноября сильный шторм в Израиле вызвал наводнения по всей стране. Тогда наводнения заблокировали несколько основных дорог страны, а также железнодорожный вокзал в городе Герцлия.

Кроме того, в итальянских провинциях Кротоне и Палермо в ноябре были сильные ливни. В результате непогоды в городе Мелисса обвалился автомобильный мост.

Источник

жертвы, Индия, ледник
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