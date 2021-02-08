Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города

Об этом сообщает Департамент пожарной и аварийной службы страны в своем Twitter.

Пожары на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания. В лесах дежурят более 250 пожарных. Власти также подключили несколько больших воздушных танкеров.

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