Войти | Зарегистрироваться
16:41

понедельник,
08 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Первая за 10 лет снежная буря в Нидерландах спровоцировала транспортный коллапс

08.02.2021 / 15:46
Сильные снегопады и снежные бури привели 7 февраля к транспортному коллапсу в Нидерландах - отменяются рейсы в аэропортах, полностью парализовано движение поездов "Нидерландских железных дорог".

Наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта, сообщает нидерландское общественное телерадиовещание.

На сайте "Нидерландских железных дорог" опубликовано объявление: "Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

В метеорологической службе Нидерландов между тем сообщают, что нынешняя зимняя непогода, она обрушилась на страну в ночь на воскресенье, - первая за 10 лет. "Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", - говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

По данным метеорологов, "при ледяном холоде скорость ветра может достигать 90 км/ч".

Удар снежной бури ощущается и в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся и в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.

Источник

снежная буря, Нидерланлы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.