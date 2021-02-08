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Экология: уровень мирового океана растет быстрее худших прогнозов

08.02.2021 / 16:58
По данным новых исследований, чтобы избежать роста уровня мирового океана, выбросы углерода надо уменьшить еще существеннее, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает Bloomberg

Изменение климата вызывает более быстрый рост уровня воды в океанах, чем ранее предсказывали даже самые пессимистические прогнозы ученых. В последних исследованиях по этому поводу указывается, что такая ситуация влияет на две пятых населения Земли, проживающих вблизи побережья во всем мире.

Застрахованное на триллионы долларов имущество оказывается под угрозой наводнений и приливов. Данные ученых указывают на то, что странам придется ограничивать выбросы парниковых газов даже больше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост уровня воды. Исследователи отмечают: к концу века подъем мирового океана на полметра может ожидаться, если температура поднимется на 0,5 градуса Цельсия. Однако вода может подняться более чем на один метр, если станет теплее на 2 градуса, и это вероятно произойдет в нынешних условиях, если не изменится климатическая политика человечества.

Геофизик из Университета Копенгагена Аслак Гринстед подчеркивает, что нужно сократить выбросы на еще 200 миллиардов метрических тонн углерода к уже запланированным сокращениям, и только это поможет миру оставаться в пределах предыдущих прогнозов.

Неутешительные выводы ученых базируются на информации, что за последний месяц повышение температуры растопило 28 триллионов тонн льда.

Гринстед добавил, что его команда поддерживает связь с Межправительственной группой экспертов по изменению климата и обсуждает будущее включение результатов последних исследований в отчет МГЭИК следующего года.

Источник

климат, Мировой океан
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