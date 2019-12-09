Войти | Зарегистрироваться
12:22

понедельник,
09 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Германии ждут от Москвы готовности идти навстречу Киеву

09.12.2019 / 11:46
Накануне встречи в "нормандском формате" глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы МИД ФРГ изданию Bild am Sonntag, частично опубликованном 8 декабря.

Дословно: "После нескольких лет бездействия президент (Украины - ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - заявил Маас.

"Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия", добавил глава МИД Германии.

Маас добавил, что с этой целью "мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию".

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - заявил глава МИД, имея в виду политические разногласия между РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира в Берлине и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование этого дела.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.

Договоренности о встрече предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Также в команде президента Украины считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

Источник 

Германия, РФ, нормандский формат, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 декабря
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.