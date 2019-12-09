В Германии ждут от Москвы готовности идти навстречу Киеву

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы МИД ФРГ изданию Bild am Sonntag, частично опубликованном 8 декабря.

Дословно: "После нескольких лет бездействия президент (Украины - ред.) Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - заявил Маас.

"Теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны. Однако для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия", добавил глава МИД Германии.

Маас добавил, что с этой целью "мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию".

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - заявил глава МИД, имея в виду политические разногласия между РФ и ФРГ в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира в Берлине и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование этого дела.

Напомним, встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.

Договоренности о встрече предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Также в команде президента Украины считают, что Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

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