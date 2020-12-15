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В США началась массовая вакцинация от коронавируса

15.12.2020 / 10:24
В Соединенных Штатах 14 декабря началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Медсестра Сандра Линдсей из отделения интенсивной терапии из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, как считается, была первой, кому сделали укол вакцины.

Миллионы доз вакцины Pfizer/BioNTech начали распространять в 150 больниц. Больницы в Техасе, Юте и Миннесоте заявили, что также ожидают получения первых доз вакцины сегодня.

Первые вакцины отправились с предприятия Pfizer в штате Мичиган в воскресенье, упакованные в грузовики с сухим льдом для поддержания необходимых субарктических температур, а затем были доставлены на самолеты UPS и FedEx.

Самолеты доставляли грузы в грузовые центры UPS и FedEx в Луисвилле и Мемфисе, соответственно, откуда их загружали на самолеты и грузовики для доставки в первые 145 из 636 пунктов хранения вакцин по всей стране.

Вакцина Pfizer/BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу.

Программа вакцинации в США направлена на охват 100 миллионов человек до апреля.

В США количество смертей резко возросло с ноября, и число людей, находящихся в больнице с этим заболеванием, также продолжало неуклонно расти: в настоящее время госпитализировано более 109 000 человек.

По состоянию 14 декабря в Соединенных Штатах было зарегистрировано 16 286 343 случая коронавируса и 299 489 случаев смерти от вируса.

Источник

США, коронавирус, вакцина
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