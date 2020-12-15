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Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

15.12.2020 / 10:55
Федеральная служба безопасности России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN, сообщает "Европейская правда".

По данным расследования, ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

В ходе расследования выявлены трое сотрудников ФСБ из этого подпольного подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, - Алексей Александров, Иван Осипов (оба медики) и Владимир Паняев.

Этих троих поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из них также приехали в Омск, где был госпитализирован Навальный. Члены подразделения общались друг с другом на протяжении всей поездки, с внезапными пиками общения незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из отеля и направлялся в аэропорт Томска.

Расследователи вычислили как минимум 8 основных исполнителей неудавшегося убийства: руководитель института – полковник Станислав Макшаков, старший член группы по отравлению Навального Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев.

Макшаков, Таякин ("Тарасов"), Александров ("Фролов"), Осипов ("Спиридонов"), Кудрявцев ("Соколов"), Кривощеков, Швец ("Степанов") и Паняев
Отравление в августе 2020 года, похоже, произошло после многих лет наблюдения, которое началось в 2017 году, вскоре после того, как Навальный впервые объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.

В течение 2017 года, а также в 2019-м и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, путешествуя вместе с ним более 30 совпадающими рейсами в одни и те же пункты назначения.

Также возможно, что ранее уже были попытки отравить Навального, в том числе в городе Калининграде, всего за месяц до отравления "Новичком" в Сибири.

"The Insider" отмечает, что в прошлом году 8 сотрудников Главного разведывательного управления России (ГРУ) уличили в попытке отравить "Новичком" болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева (а также его сына и коллегу).

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отравление, ФСБ, Навальный
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