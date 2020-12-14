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Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP

14.12.2020 / 18:12
В рамках налогового расследования против сына избранного президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, Минюст США запросил информацию о его сотрудничестве с более чем 20 организациями, включая украинскую газовую компанию Burisma.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с налоговым расследованием Министерства юстиции США в отношении Хантера Байдена

Информация об организациях, с которыми были связаны финансовые операции Байдена-младшего, запрашивалась в повестке, врученной во вторник.

При этом неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании Burisma центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы.

Помимо запроса, связанного с Burisma, в повестке также запрашивается информация о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем и других финансовых операциях.

Расследование было начато в 2018 году, за год до того, как Джо Байден объявил о своем выдвижении на пост президента. В какой-то момент расследования федеральные прокуроры также изучали потенциальные преступления по отмыванию денег, сообщили AP два человека, знакомых с этим вопросом.

Хантер Байден сказал, что узнал о расследовании только во вторник.

Напомним: 10 декабря Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

Хантер Байден в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.

16 февраля 2016 президент Петр Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".

В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению Шокина.

Источник 

США, Байден
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