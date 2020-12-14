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Продление чрезвычайного положения из-за COVID-19: Словакия изменит Конституцию

14.12.2020 / 17:59
Словакия планирует внести изменения в Конституцию из-за пандемии коронавируса. Изменения необходимы для продления чрезвычайного положения.

Об этом сообщает издание aktuality.sk.

Указано, что Национальный совет Словацкой республики проведет внеочередное заседание 17 декабря. Депутаты должны окончательно принять решение о внесении изменений в Конституционный закон о госбезопасности. Он регулирует продление действия ЧП.

Новая редакция документа предусматривает, что правительство сможет неоднократно продолжать введенное чрезвычайное положение, каждый раз максимум на 40 дней.

При этом его должен утвердить парламент не позднее чем за 20 дней до даты завершения действующего ЧП. Эта норма позволит продолжить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии COVID-19.

Парламентарии планируют рассмотреть и другую конституционную норму. Конституционный суд хотят уполномочить пересматривать решение о продлении действия чрезвычайного положения.

Согласно Конституции Словакии, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на 90 дней в случае угрозы жизни и здоровью человека. Основные права и свободы могут быть ограничены во время ЧС.

Напомним, правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 с 1 октября. Он должен был действовать 45 дней.

Источник

коронавирус, карантин, Словакия
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