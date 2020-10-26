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Вакцина от COVID-19 появится в декабре - главный инфекционист США

26.10.2020 / 17:59
Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи говорит, что вакцина против COVID-19 может быть доступна в США уже до конца года, в случае если она будет "безопасной и эффективной".

Об этом сообщает BBC.

Американский ученый заявил, что первые дозы вакцины в ограниченном количестве люди получат в соответствии с установленным приоритетом, и это будет продолжаться "несколько месяцев до 2021 года", прежде чем вакцина станет более доступной.

Он добавил, что вакцина не заменит принятия необходимых мер для защиты людей от коронавируса в течение длительного времени.

Как сообщалось, в целом во всем мире COVID-19 заболели уже 42 952 534 человек. Погибли от коронавируса 1154964 больных. В то же время выздоровели 31674764 человек.

Источник

США, коронавирус, вакцина
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