Вакцина от COVID-19 появится в декабре - главный инфекционист США

Об этом сообщает BBC.

Американский ученый заявил, что первые дозы вакцины в ограниченном количестве люди получат в соответствии с установленным приоритетом, и это будет продолжаться "несколько месяцев до 2021 года", прежде чем вакцина станет более доступной.

Он добавил, что вакцина не заменит принятия необходимых мер для защиты людей от коронавируса в течение длительного времени.

Как сообщалось, в целом во всем мире COVID-19 заболели уже 42 952 534 человек. Погибли от коронавируса 1154964 больных. В то же время выздоровели 31674764 человек.

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