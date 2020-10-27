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В Беларуси по всей стране начались забастовки из-за ультиматума Лукашенко

27.10.2020 / 13:52
В Беларуси 26 октября начались забастовки на заводах, протестуют студенты – истек строк ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.BY

Тихановская требовала выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы.

Прямая речь Тихановской: "Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам.

Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать".

В понедельник на предприятиях страны началась забастовка: на "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске люди отказались приступить к работе.

Кроме того, студенты разных университетов массово присоединились к забастовке, чтобы поддержать тех, кто отказывается работать. Студенты отказываются идти на занятия.

Протестующих задерживает милиция. Количество задержанных пока неизвестно.

По информации МВД страны, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

Напомним, в Минске прошел 11-й многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста состоялись и в других городах Беларуси.

Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты, Тихановская
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