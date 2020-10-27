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В Германии планируют ввести "легкий" карантин

27.10.2020 / 17:16
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин. В случае его введения в Германии будет запрещена работа баров и ресторанов.

Об этом сообщает издание Bild.

Канцлер выступает с инициативой закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения, а также отказаться от проведения массовых мероприятий.

При этом предполагается оставить открытыми магазины, школы и детские сады, что не должно касаться районов с особенно высокими показателями распространения коронавируса.

В среду, 28 октября, состоятся очередные переговоры Меркель с главами регионов, во время которых будут обсуждаться предложения канцлера.

Напомним, ранее немецкий регион Берхтесгеденер ввел локдаун. Он продлится около двух недель.

Кроме того, ранее ужесточили карантин в Германии. По стране ввели различные ограничения, исходя из заболеваемости коронавирусом.

Добавим, что городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе, а также ввели масочный режим. Он будет действовать до 17 января.

Источник

коронавирус, карантин, Германия
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