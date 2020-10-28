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Лукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

28.10.2020 / 11:52
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами" - и власти будут реагировать жестче.

Об этом заявил Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания 27 октября, сообщает "БЕЛТА"

Прямая речь: "Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам - в основном или практически только в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась.

Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли...

Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами"

Лукашенко сказал, что в Минске перерезали несколько светофоров. По его словам, протестующие "ломают" и "крошат" то, что создавалось годами, а "люди устали это все терпеть".

По его мнению, власть чего-то стоит, если умеет защищать себя и свой народ, - "поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

Лукашенко заявил, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов, и "осталось совсем немного, следующий этап - радикализация, она происходит".

Он призвал родителей школьников и студентов: "Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона".

Прямая речь: "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь...

В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках, - я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить".

Напомним, в Беларуси с 9 августа идут протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська в августе выехала в Литву, а оппозиционер Валерий Цепкало выехал с семьей сперва в Украину - а затем в Польшу. Оба они призвали соотечественников в Беларуси к забастовке.

13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

В ночь на 26 октября Тихановская призвала к забастовке - и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.

Протестующих регулярно задерживает милиция. По информации МВД Беларуси, 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек.

26 октября начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты
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