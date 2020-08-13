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Протесты в Беларуси: Лукашенко собрал совещание и обозначил главные задачи

13.08.2020 / 10:47
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа собрал совещание о ситуации в стране, на котором обозначил "наиважнейшие" задачи для власти.

Об этом сообщает БЕЛТА

Прямая речь: "Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".

По словам Лукашенко, одной из причин того, что люди "гуляют по улицам и проспектам", является тот факт, что большинство из них безработные.

Прямая речь: "Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает…

И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно…

Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа".

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

По информации БЕЛТА, на совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты
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