Войти | Зарегистрироваться
18:47

среда,
12 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов

12.08.2020 / 17:16
Парламент Беларуси обнародовал заявление относительно протестов в стране. Депутаты назвали их попыткой дестабилизации ситуации в стране, а действия правоохранителей - адекватными.

Об этом сообщает БелТА.

В парламенте заявили, что путь насилия не приемлем для белорусского народа.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.

При этом Тихановская 11 августа покинула Беларусь и выехала в Литву, после чего в сети появилось видео, на котором она призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе заявили, что видео был сделано под давлением.

В больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Также сообщалось, что с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

Источник

выборы, Беларусь, протесты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.