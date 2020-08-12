Парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов

Об этом сообщает БелТА.

В парламенте заявили, что путь насилия не приемлем для белорусского народа.

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.

При этом Тихановская 11 августа покинула Беларусь и выехала в Литву, после чего в сети появилось видео, на котором она призвала не выходить на акции протестов; в ее штабе заявили, что видео был сделано под давлением.

В больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Также сообщалось, что с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

Источник