ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он вроде бы и координировал акции.

Агентство отмечает, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями.

Также БелТА сообщило, что в Минске в районе торгового центра "Дана Молл" был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в протестах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, - отметили в МВД Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

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