Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси

"В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - сообщается в твиттере высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Официальный представитель Борреля Петер Стано также в Твиттере уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее о проведении такого виртуального Совета ЕС по иностранным делам объявил МИД Польши, отметивший, что это совещание запросила Варшава.

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