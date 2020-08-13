Протесты в Беларуси: МВД признало, что открывали огонь на поражение

В белорусском МВД признали, что силовики открывали огонь по протестующим на поражение. Инцидент произошел во время уличного противостояния в Бресте.

Об этом в Телеграм сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Согласно данным МВД, в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - отметила Чемоданова.

Как сообщалось, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по официальным данным, более 80% голосов набрал Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно в течение 26 лет. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста несогласных с обнародованным властями результатами. В ночь на вторник, 11 августа, акции в Минске продолжились, силовики снова жестоко разогнали протестующих, задержали около 2 тысяч человек. Протесты продолжались и в ночь на среду. Сообщалось, что были задержаны более тысячи человек.

Между тем, Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в Литве.

Источник