Войти | Зарегистрироваться
11:34

четверг,
13 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Протесты в Беларуси: МВД признало, что открывали огонь на поражение

13.08.2020 / 11:18
В белорусском МВД признали, что силовики открывали огонь по протестующим на поражение. Инцидент произошел во время уличного противостояния в Бресте.

В белорусском МВД признали, что силовики открывали огонь по протестующим на поражение. Инцидент произошел во время уличного противостояния в Бресте.

Об этом в Телеграм сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

Согласно данным МВД, в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой.

"Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - отметила Чемоданова.

Как сообщалось, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых, по официальным данным, более 80% голосов набрал Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно в течение 26 лет. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста несогласных с обнародованным властями результатами. В ночь на вторник, 11 августа, акции в Минске продолжились, силовики снова жестоко разогнали протестующих, задержали около 2 тысяч человек. Протесты продолжались и в ночь на среду. Сообщалось, что были задержаны более тысячи человек.

Между тем, Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она находится в Литве.

Источник

беларусь, протесты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 августа
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.