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Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов

13.08.2020 / 13:12
Будущий кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты, передают американские телеканалы.

Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате женского пола.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде.

Харрис - 55 лет. Ее отец - выходец из Ямайки, мать - из Индии. Харрис - сенатор от штата Калифорния.

Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис в вице-президенты, по мнению американских экспертов, - логичная и не рискованная. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.

Источник

США, Байден, Харрис
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