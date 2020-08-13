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Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко

14.08.2020 / 07:32
Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарико выдвинул три требования к действующей власти.

Об этом сообщает страница Виктор Бабарико в Facebook

Дословно: "Требования штаба Виктора Бабарико к действующей власти:

Конец насилию.

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

Свободу политзаключённым.

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

Честные новые выборы.

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов".

 За 4 часа до публикации требований в штабе опубликовали видеообращение к действующей власти, которое содержит четыре пункта. Первые два идентичных по содержанию требованиям, указанным выше.

Напомним:  9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.

После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.

Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.

По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

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выборы, Беларусь, протесты
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