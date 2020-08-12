Войти | Зарегистрироваться
17:12

среда,
12 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Президент Литвы: никто не поверит, что Тихановская добровольно записала видео

12.08.2020 / 15:54
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что видеозапись оппонентки президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской, которая появилась во вторник, 11 августа, была сделана под давлением.

Об этом Науседа написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", - написал он.

Глава Литвы подчеркнул, что сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний.

"Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - добавил он.

Напомним, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Позже доверенное лицо Тихановской заявило, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Источник

выборы, Беларусь, Тихановская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.