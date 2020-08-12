Войти | Зарегистрироваться
15:42

среда,
12 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ подсчитала, сколько будет стоить глобальная вакцинация против COVID-19

12.08.2020 / 15:23
Для глобальной вакцинации против нового коронавируса потребуется более $100 млрд.

Об этом пишет Лига.net со ссылкой на брифинг главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в Женеве

Прямая речь: "И это только часть необходимых глобальных инвестиций... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, $100 млрд нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от коронавируса.

Источник 

коронавирус, вакцина, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.