ВОЗ подсчитала, сколько будет стоить глобальная вакцинация против COVID-19

Об этом пишет Лига.net со ссылкой на брифинг главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в Женеве

Прямая речь: "И это только часть необходимых глобальных инвестиций... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало в сравнении с $10 трлн, которые страны G20 уже вложили для борьбы с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, $100 млрд нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от коронавируса.

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