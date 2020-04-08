ВОЗ заявляет об ускорении поиска вакцины – присоединились более 70 стран

Об этом рассказал гендиректор ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, сообщает CNBC.

По его словам, к исследованию присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Гебрейесус подчеркнул, что разработкой вакцины занимаются около 20 учреждений и компаний.

"Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины", - сказал Гебрейесус.

Он сообщил, что ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработки и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарственное средство.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Майк Райан подчеркнул, что во время одного из испытаний будут изучаться вопрос, может ли применение низких доз таких препаратов, как гидроксихлорохин, снизить риск заболевания у медицинских работников, которые ежедневно контактируют с пациентами с коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля в мире зафиксированы более 1,36 млн случаев инфицирования COVID-19, из них более 76 тыс. человек умерли, более 293 тыс. выздоровели.

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