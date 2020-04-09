Путин: победили печенегов, то и эту заразу коронавирусную победим

Об этом свидетельствует обращение Путина к россиянам 8 апреля

Прямая речь: "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем".

По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России.

Он похвастался, что РФ может проанализировать и подготовиться к любому варианту развития событий, имея стабильное макроэкономическое состояние, минимальный государственный долг, накопленные резервы и опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

Справка. Печенеги и половцы объединены тюркские племена, которые в Средневековье совершали набеги на Киевскую Русь (преимущественно Х-ХII вв.). Киевские князья давали им отпор. Московское княжество образовалось только в конце XIII века.

Что было раньше: у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Напомним: 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

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