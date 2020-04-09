Войти | Зарегистрироваться
13:05

четверг,
09 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Путин: победили печенегов, то и эту заразу коронавирусную победим

09.04.2020 / 12:50
Президент России Владимир Путин сказал россиянам, что РФ преодолеет "коронавирусную заразу", так как уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

Об этом свидетельствует обращение Путина к россиянам 8 апреля

Прямая речь: "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем".

По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России.

Он похвастался, что РФ может проанализировать и подготовиться к любому варианту развития событий, имея стабильное макроэкономическое состояние, минимальный государственный долг, накопленные резервы и опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

Справка. Печенеги и половцы объединены тюркские племена, которые в Средневековье совершали набеги на Киевскую Русь (преимущественно Х-ХII вв.). Киевские князья давали им отпор. Московское княжество образовалось только в конце XIII века.

Что было раньше: у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Напомним: 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Источник

коронавирус, Россия, Путин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 апреля
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.