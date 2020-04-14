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Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом

14.04.2020 / 11:46
Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.

Об этом шла речь на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, пишет 13 апреля ТАСС

Прямая речь Путина: "Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого.

Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется.

Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, – а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, – нам нужен хороший, профессиональный прогноз".

Путин желает иметь прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней и рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавируса.

Медики Минобороны РФ могут быть задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, если потребуется, заявил Путин.

Заместитель главы правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что на этой и в начале следующей недель в РФ ожидается нарастание количества заболевших коронавирусом.

Пока в России наблюдается тенденция роста числа заболевших COVID-19 от 16% до 18% в зависимости от дня.

Вице-премьер РФ также сообщила что столица лидирует по количеству заболеваемости коронавирусом: "Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона, Москву и Московскую область".

По словам Голиковой, основная часть заболеваний приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По мнению вице-премьера, рост заболеваемости там может прекратиться в ближайшие две недели.

Тестирование на коронавирус в РФ проводят 254 лаборатории.

Напомним, в окружении Путина были обнаружены случаи заражения коронавирусом. У врача, который устраивал Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, также обнаружили коронавирус. Российский президент начал руководить государством удаленно из Ново-Огарево.

25 марта, когда страны Европы уже стали эпицентром эпидемии COVID-19 и преимущественно закрыли границы, Россия решила с 27 марта прекратить авиасообщение с другими странами (за исключением эвакуации россиян).

С 30 марта Россия временно ограничила движение через границу.

11 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин ввел "цифровые пропуска", которые будут обязательны для любых поездок с 15 апреля. Такие пропуска введут не только в Москве, но и в Подмосковье. Москвичам на каждую поездку в магазин или аптеку потребуется пропуск – эти разрешения будут отличаться от пропусков для граждан, которые ездят на работу.

Источник

коронавирус, Путин, РФ
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