Путин заявил, что сделал первую в мире вакцину от COVID-19 и испытал на дочери

Об этом сообщают российское издание ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"
Прямая речь: "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции".
Он добавил, что прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей, но при этом не уточнил, какая именно дочь из двух сделала прививку.
По словам Путина, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие".
Он также заявил, что вакцинация в России должна происходить добровольно. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки" и "работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый".
В Минздраве РФ сообщили, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который продлится до двух лет: "Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет".
Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак (векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека), который зарегистрировали в РФ 11 августа.
Российский Минздрав сообщает, что вакцину испытали на нескольких видах животных (грызуны и приматы) и двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).
Также указывается, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.
Справка: Путин не появляется с детьми на официальных мероприятиях и тому подобное. Российские СМИ пишут о двух вероятных дочерях президента РФ: детском эндокринологе Марии Воронцовой и главе фонда "Иннопрактика" Екатерине Тихоновой.
В декабре 2019 года Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России, а в 2020 году она возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета.
На одной из пресконференций у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Он несколько минут отвечал на вопрос, однако не сказал ни слова о собственной семье.
Напомним, в начале июля российское Минобороны объявило, что в стране начинают клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.
21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.
Источник