Путин заявил, что сделал первую в мире вакцину от COVID-19 и испытал на дочери

Об этом сообщают российское издание ТАСС, "Интерфакс", "Дождь"

Прямая речь: "Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции".

Он добавил, что прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей, но при этом не уточнил, какая именно дочь из двух сделала прививку.

По словам Путина, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие".

Он также заявил, что вакцинация в России должна происходить добровольно. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки" и "работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый".

В Минздраве РФ сообщили, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который продлится до двух лет: "Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет".

Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак (векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека), который зарегистрировали в РФ 11 августа.

Российский Минздрав сообщает, что вакцину испытали на нескольких видах животных (грызуны и приматы) и двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Также указывается, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Справка: Путин не появляется с детьми на официальных мероприятиях и тому подобное. Российские СМИ пишут о двух вероятных дочерях президента РФ: детском эндокринологе Марии Воронцовой и главе фонда "Иннопрактика" Екатерине Тихоновой.

В декабре 2019 года Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России, а в 2020 году она возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета.

На одной из пресконференций у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Он несколько минут отвечал на вопрос, однако не сказал ни слова о собственной семье.

Напомним, в начале июля российское Минобороны объявило, что в стране начинают клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

21 июля первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

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