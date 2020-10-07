Путин допустил возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Tass.ru.

Путин отметил, что "существует возможность" отправки вакцины в Украину. Он также добавил, что правительство готово к переговорам с украинскими властями насчет поставок лекарства.

Путин также вновь заявил о готовности к нормализации отношений с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион.

Также утром во вторник, 6 октября, стало известно о 4348 новых случаях заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

Кроме этого, Минздрав будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

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