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Путин допустил возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса

07.10.2020 / 16:19
Президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате "Спутник V".

Об этом сообщает Tass.ru.

Путин отметил, что "существует возможность" отправки вакцины в Украину. Он также добавил, что правительство готово к переговорам с украинскими властями насчет поставок лекарства.

Путин также вновь заявил о готовности к нормализации отношений с Украиной.

Ранее сообщалось, что в Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион.

Также утром во вторник, 6 октября, стало известно о 4348 новых случаях заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

Кроме этого, Минздрав будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

Источник

коронавирус, вакцина, Путин
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