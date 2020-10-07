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На электромобили начали вешать особые номерные знаки

07.10.2020 / 16:50
Сервисные центры МВД начали выдавать владельцам электрокаров необычные, "зеленые" номерные знаки.

Об этом сообщает МВД в Telegram

Особенность новых номеров в том, что надпись на них наносится зеленым цветом.

Это позволит отличать электромобили от остального транспорта на дорогах. Даже черно-белые камеры автофиксации "увидят" разницу.

Дословно: "Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

В начале 2020 года вступил в силу закон о предоставлении доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, который должен увеличить популярность электротранспорта в Украине.

Документ предусматривает защищенность законом прав водителей электромобилей. Они будут иметь полный доступ к зарядным станциям для электромобилей. Кроме того, водителям обычных транспортных средств теперь запрещено останавливаться на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилям. В случае нарушения закона, водителей будут штрафовать на сумму от 340 до 510 гривен.

Источник

электромобиль, МВД, номерные знаки
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