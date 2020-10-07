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Зеленский: резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

07.10.2020 / 17:21
Президент Владимир Зеленский заявил, что государственную дачу на территории резиденции "Конча-Заспа" воспринимает как отель, а жить хочет дома, поэтому хочет построить или арендовать дом.

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на интервью Зеленского европейскому изданию Politico Europe

Прямая речь: "У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы.

Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, или возьмем в аренду".

По словам Зеленского, для его семьи важно иметь "свое личное семейное гнездышко".

Он также добавил, что свой дом продал, но имеет еще квартиру.

Напомним, 9 июля стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно – "домом №29", известном как "дача Ющенко".

Пресс-служба президента пояснила, что Зеленский июле 2020 года продал дом и участок под ним в селе Иванковичи в Киевской области, поэтому временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Источник

резиденция, Зеленский
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