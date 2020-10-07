Войти | Зарегистрироваться
20:11

среда,
07 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, как человек может реализовать замысел Бога

07.10.2020 / 17:45
Митрополит УПЦ объяснил, как человек может реализовать замысел Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Он напомнил, почему не нужно путать «великое человеческое предназначение с ее профанацией, которая звучит на языке современных язычников фразой «бог у меня в душе»

Человек призван стать храмом Живого Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

 «Когда в сердце человека живет Живой Бог – он духоносец, если там Бога нет – он трупоносец. Это уже не дух, облеченный в плоть, а скелет, на котором висит будущий труп.
«Вы храм Бога Живаго», – говорит нам апостол Павел о смысле и назначении нашей с вами жизни», - объяснил владыка Лука.

Он напомнил, почему не нужно путать «великое человеческое предназначение с ее профанацией, которая звучит на языке современных язычников фразой «бог у меня в душе».

Эти люди не лгут, они говорят правду. На самом деле бог у них в душе. Но это их бог, а не Тот, Кто ради нас стал Человеком. Этот «бог, живущий в душе», всего лишь местный сердечный домовой, который питается струпьями страстей своего хозяина. Так, вместо храма, в котором должен жить Живой Бог, человек превращает свое сердце в сатанинское капище. В таком «храме» возносятся не молитвы к Богу, а воскурения дьяволу. Кому позволять жить в своем сердце, а кого изгонять, каждый пусть решает для себя сам. Я же желаю всем своим читателям, чтобы тот великий замысел, который Бог имеет по отношению к каждому из нас, получив свое начало в нынешней жизни, был реализован в вечной радости будущего века», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.