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Греческий митрополит рассказал, почему важно прощать врагов

07.10.2020 / 17:47
Греческий митрополит рассказал, почему важно прощать врагов
Источник: vimaorthodoxias.gr.
Христос дает нам дорожную карту, чтобы стать такими, какими мы должны быть

Единственный путь к Богу, который кажется нам трудным и трудным из-за того, что мы духовно невежественны и безвкусны, – это «любите врагов ваших».

Об этом сказал митрополит Пирейский Элладской Православной Церкви Серафим, сообщает vimaorthodoxias.gr.

По его словам, «в Евангелии Христос предлагает дорожную карту человеческого сосуществования», и «если бы мы, люди, установили закон (Христов – Ред.) в качестве руководства в своей жизни, не было бы ни судов, ни уголовного закона, ни тюрем, ни международных организаций, играющих в грязные игры порабощения малых и беззащитных народов, ни необходимости решать проблемы».

Митрополит Серафим считает, что если бы все подчинялись принципу, предложенному Господом, который гласит, что «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», то это бы решило все наши проблемы.

«Вот лекарство от социального и глобального зла. Это закон, который переворачивает все конструкции человеческого мышления, восприятия и веры», – подчеркнул иерарх.

Кроме того, по его словам, «Христос показывает нам другой путь, гораздо более качественный и правдивый, дает нам дорожную карту, чтобы стать такими, какими мы должны быть – детьми Божьими, несущими свет в мир».

«Разве любовь к тому, кто вас ненавидит и работает на ваше разрушение, не противоречит чувству справедливости? Разве это не нарушает нашу логику. Ответ на этот великий вопрос и дилемму экзистенциальной силы состоит в том, что мы призваны любить наших врагов, потому что Господь милостив и прощает неблагодарных и нечестивых», – отметил архиерей.

По мнению владыки Серафима, именно так можно стать святыми, и «мы призваны к святости, потому что по слову апостола Павла, мы живые храмы Божьи, в нас совершается тайна общения неба с землей».

«В нашем теле, как в храме Божьем, находится наша душа. И в наше сердце, в само наше существо сходит Триединый Бог, и мы становимся храмом живого Бога. И поэтому каждый из нас – священник своего храма и призван совершать таинства божественной любви и божественного общения. И чтобы достичь этого, он должен иметь тот же дух, что и Бог, соблюдать Его заповеди», – подчеркнул владыка.

 

Источник: Inpress.ua
Элладская Церковь
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