Уволенному со скандалом прокурору дали высокую должность

Об этом сообщают сайт прокуратуры, Центр противодействия коррупции в Facebook

Соответствующая информация содержится на сайте военной прокуратуры.

По данным ЦПК, после скандала Петришина попросили уйти, но впоследствии он был назначен заместителем руководителя спецпрокуратуры.

По информации антикоррупционеров-активистов, у 30-летнего Петришина за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Многочисленные блага он объяснил так: "У меня красивая жена, она занимается бизнесом".

Напомним: Петришин стал прокурором Тернопольской области 14 сентября. В первый же день прокурор устроил банкет, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней".

16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры. Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и неподходящее поведение.

До назначения прокурором Тернопольской области Петришин занимал должность военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

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