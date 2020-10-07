Служители Фемиды поддерживают совместное заявление участников саммита Украина-ЕС в правовой сфере

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, полный текст которого обнародован на сайте Европейского Совета, сообщает "УКРИНФОРМ"

"Мы приветствуем начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления действий относительно реформ, в частности судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимого отбора добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы приветствуем обновленные обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизация"). В связи с этим мы подчеркиваем необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине", - говорится в документе.

"В совместном заявлении ЕС и Украины не так все плохо, как интерпретируют в Украине мелкие организмы Жернаков, Маселко, Чижик и Ко. О судебной власти всего лишь пара слов и два тезиса в п. 6 заявления", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

Далее они объясняют, о чем речь:



"Реформа Высшего совета правосудия (ВСП). О ней все давно говорят. Даже сами члены ВСП. Именно для реформы и разработали и внес президент проект закона 3711. Отличный проект. Нужно усиливать ВСП, изменять порядок рассмотрения дисциплинарных дел.

А написано ли в общем обращении о разного рода комиссиях с международными экспертами? Нет. А есть ли там пункт об усилении Общественного совета доброчестности? Ни слова.



Говорят о необходимости независимого набора судей. Тоже супермессежд. Ведь в доборе главную скрипку играет Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), которая во времена Порошенко была полностью подконтрольна Филатову-Порошенко.

В ЕС это хорошо понимают, и, исходя из общего заявления, требуют больше такого не повторять. Так ведь и повторять никто не хочет. Зеленский явно заинтересован создать независимый от всех орган. Именно на это направлен проект Закона 3711, что так не нравится соросятам.



А есть ли в заявлении хоть какие-то тезисы увольнять судей, как этого требуют Саакашвили, Маселко, Жернаковы и другие мелкие шалаптуы? Нет такого.



К тому же, если бы в ЕС считали, что все очень плохо, финансирование не выделили бы. А если дали финансы – значит, все хорошо", - размышляют авторы поста.



По их мнению, вывод очевиден. "Соросята, как обычно, врут и перекручивают все под себя. Цель - остаться у корыта грантов. Для этого они разгоняют в лояльных к себе СМИ новый виток негатива в отношении судебной власти. Кстати, в заявлении сказано о необходимости борьбы с дезинформацией. Вот с дезинформации от соросят пора бы и начать", - резюмируют судьи.