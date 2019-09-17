В УПЦ поблагодарили греческое духовенство за поддержку канонической Церкви

В Украинской Православной Церкви поблагодарили священников, монахов и мирян Элладской Православной Церкви за поддержку Престоятеля и верующих канонической Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем комментарии греческому агентству церковных новостей «Romfea» написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«С большой радостью и умилением мы узнали о поддержке греческого духовенства и верующих, которые обращаются к Элладской Церкви с открытым письмом с украинского церковного вопроса. Как сообщалось, в настоящее время уже собрано больше, чем тысяча подписей! От имени Украинской Православной Церкви выражаем наши слова благодарности православным братьям Греции. Это письмо действительно является голосом из глубин Элладской Православной Церкви, голосом действительного церковного сознания, который был провозглашен простыми клириками и мирянами, и является дополнительным свидетельством того беспокойства, что уже выразили многие греческие архиереи.

Пользуясь возможностью, хотел бы подчеркнуть, что украинский церковный вопрос не следует рассматривать сквозь призму национального первенства или националистических мотивов. То есть речь не идет о противостоянии между греками и русскими или россиянами и греками, о противостоянии украинцев против русских и греков или наоборот. Это чисто церковный и экклезиологический вопрос! Соответственно все православные, которые уважают традиции и служение, устройство нашей Церкви являются едиными, и упомянутое письмо это демонстрирует. Также следует отметить, что украинские социальные сети, которые опубликовали новость с этим письмом, наполнены сообщениями украинских верующих: «Спасибо очень, дорогие наши братья греки».

Мы как каноническая Украинская Православная Церковь, представляя 12000 приходов и миллионы наших верных, от всего сердца горячо благодарим за эту поддержку. В эти моменты мы чувствуем, что мы действительно являемся единой Церковью и одним Телом Христовым, в котором, согласно апостолу Павлу, «нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, необрезания, варвара, скифов, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)», - говорит в сообщении протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось, 11 сентября представители духовенства, монахов и мирян Элладской Православной Церкви опубликовали открытое письмо по «украинскому вопросу» к Архиепископу Афинскому Иерониму и архиереям с призывом не признавать ПЦУ единолично, вопреки позиции других Церквей. Письмо собрало 1 тыс. подписей.