В РПЦ опровергли информацию об исчезновении главы Русской Православной Церкви Заграницей

В Русской Православной Церкви опровергли информацию о том, что глава Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Иларион оказался в принудительной изоляции.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на заявление замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

"Митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион сейчас находится в здании Архиерейского Синода РПЦЗ на Манхэттене, вчера там служил литургию. Слухи о его "исчезновении" совершенно беспочвенны", - сказал протоиерей Николай Балашов.

* Утром 16 сентября в одном из популярных телеграм-каналов появилось сообщение, что с Митрополитом Иларионом пропала связь: заблокирован адрес электронной почты, невозможно дозвониться на сотовый. «Есть мнение, что Митрополит оказался в принудительной изоляции», – говорилось в публикации.