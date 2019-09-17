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Дом Гонтаревой в Гореничах могли поджечь военной ракетой

17.09.2019 / 12:39
Дом Гонтаревой в Гореничах могли поджечь военной ракетой
Гореничи Источник: УНИАН
На месте пожара не было найдено доказательств, что при поджоге мог быть использован «коктейль Молотова»

На пожарище дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную светошумовую ракету.

Об этом на сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает «УНИАН».

По его словам, на месте пожара пока не было найдено доказательств, что при поджоге мог быть использован «коктейль Молотова».

«Мы нашли зажигательную ракету, светошумовую и звуковую», - сказал Жукович.

Он добавил, что был найден еще ряд вещественных доказательств, которые исследует следственно-оперативная группа.

По его словам, в настоящее время речь идет о том, что ракета могла быть военной или могли быть какие-то самодельные устройства. Криминалисты взяли образцы для исследования, чтобы выяснить, были ли легковоспламеняющиеся материалы.

«Есть ряд доказательств. К сожалению, сейчас не могу их озвучить. С ними сейчас работают непосредственно эксперты, которые потом скажут, подтверждается ли факт легковоспламеняющейся жидкости или нет», - добавил он.

«Мы не исключаем версию даже короткого замыкания», - сказал Жукович.

Как сообщалось, в ночь с 16 на 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел.

поджег, Гонтарева, Нацполиция, Гореничи, дом Гонтаревой
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