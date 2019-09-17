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Разумков: Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время

17.09.2019 / 12:50
Верховная Рада примет новый закон о выборах народных депутатов по пропорциональной системе, но это не произойдет скоро, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Скорее всего, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, - не совсем корректно", - сказал Разумков на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, что будет делать парламент после того, как президент ветировал Избирательный кодекс, принятый Радой предыдущего созыва, и стоит ли ожидать нового варианта этого документа в ближайшее время.

Он прогнозирует, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов народных депутатов.

"Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через 5 лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса... Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно", - пояснил Разумков.

Вместе с тем спикер парламента попросил не забегать наперед, отвечая на вопрос о том, можно ли прогнозировать, что Верховная Рада до нового года примет соответствующий закон.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва.

Источник

Рада, Разумков, Избирательный кодекс
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