Разумков: Рада примет новый Избирательный кодекс, но на это уйдет время

"Скорее всего, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, - не совсем корректно", - сказал Разумков на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о том, что будет делать парламент после того, как президент ветировал Избирательный кодекс, принятый Радой предыдущего созыва, и стоит ли ожидать нового варианта этого документа в ближайшее время.

Он прогнозирует, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов народных депутатов.

"Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через 5 лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса... Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно", - пояснил Разумков.

Вместе с тем спикер парламента попросил не забегать наперед, отвечая на вопрос о том, можно ли прогнозировать, что Верховная Рада до нового года примет соответствующий закон.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва.

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