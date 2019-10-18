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В УПЦ считают, что РПЦ дала шанс Элладской Церкви «сохранить лицо»

18.10.2019 / 15:17
В УПЦ считают, что РПЦ дала шанс Элладской Церкви «сохранить лицо»
Протиерей Николай Данилевич. УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Священник добавил, что в самой Элладской Церкви сейчас происходят серьезные внутренние споры по поводу состоявшегося 12 октября Архиерейского Собора

Священный Синод Русской Православной Церкви выразил желание сделать всё, чтобы избежать раскола в мировом Православии, дал шанс Элладской Церкви сохранить лицо и воздержаться от признания «ПЦУ».

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич назвал заявление Синода РПЦ мудрым и взвешенным, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине».

«Я бы оценил заявление Синода РПЦ как мудрое и взвешенное, потому что по форме ещё не было признания Элладской Церковью так называемой «ПЦУ». То, что произошло на Архиерейском соборе ЭПЦ 12 октября, — скорее выражение намерения признать. Но судят не за намерение, а за действие», - сказал протоиерей Николай Данилевич.

«Факта признания – поминовения «предстоятеля» «ПЦУ» за богослужением или направления письма с признанием – еще не было. Поэтому Русская Церковь поступила очень правильно, фактически предупредив, что в случае, если такое произойдет, Патриарх Кирилл прекратит поминовение за богослужением имени Предстоятеля ЭПЦ Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Кроме того, Русская Церковь своим заявлением сделала жест в сторону Элладской Церкви, которым дает ей шанс в сложившейся ситуации сохранить лицо и воздержаться от признания раскольников», - отметил спикер УПЦ.

Священник добавил, что в самой Элладской Церкви сейчас происходят серьезные внутренние споры по поводу состоявшегося 12 октября Архиерейского Собора.

«Кто-то из их архиереев считает, что решение о признании «ПЦУ» принято, а кто-то – нет, потому что не было голосования. В этой не совсем определенной ситуации позиция, которую выразила Русская Церковь, правильная и выверенная. Синод констатировал, что пока не будет евхаристического общения лишь с теми архиереями Элладской Церкви, которые сослужили с «ПЦУ», – это около пяти человек», - пояснил протоиерей Николай Данилевич.

По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, сейчас многое зависит от того, поедет ли глава Элладской Церкви Архиепископ Иероним на богослужение в Салоники, где будет служить Константинопольский патриарх Варфоломей и, возможно, впервые будет поминовение имени Епифания Думенко: «Есть информация, что он может не поехать. Хотя, если и поедет и поминовение будет, то поминать раскольников будет патриарх Варфоломей, а не он. Будет ли Иероним поминать Епифания Думенко в следующее воскресенье? Покажет время».

«Русская Церковь делает все, чтобы избежать раскола в мировом Православии. И даже если это случится, то не она будет виновницей раскола и прекращения евхаристического общения. Потому что Русская Церковь основывает свое решение на священных канонах. Между строк заявления Синода читается месседж: «Мы не хотим разрывать общение, но в случае, если Элладская Церковь пойдет дальше, будем вынуждены это сделать, потому что так говорят каноны». Не потому, что так хочет Патриарх Кирилл или кто-нибудь другой, а потому что так говорят каноны», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось, 17 октября Синод РПЦ опубликовал официальное заявление относительно Элладской Церкви, согласно которому Русская Православная Церковь прекращает молитвенное общение с признавшими ПЦУ архиереями Элладской Церкви и сохраняет его с теми, кто выступил против такого признания.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Синод РПЦ, Элладская Церковь
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