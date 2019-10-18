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Офис Зеленского перепутал Литву и Латвию, все свалили на smm-ника

18.10.2019 / 15:23
Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.

Об этом свидетельствуют посты пользователей соцсети, пост заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко.

Прямая речь Тимошенко: "В заметке на аккаунте Офис Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили".

 Тимошенко добавил, что специалиста по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, наказали взысканием. Также ему якобы подарили географический атлас.

Представитель ОПУ попросил прощения у читателей аккаунта.

На ошибку в описании обратили внимание читатели страницы Офиса президента. После этого сообщение о визите Зеленского в Латвию исправляли несколько раз.

Предыстория: в июле Офис президента также имел географический конфуз: в сообщении о визите Зеленского в Канаду на сайте ОПУ написали, что столица Канады – Торонто (на самом деле столица Оттава, – ред.).

В то время вице-спикер Рады Ирина Геращенко решила провести ОПУ ликбез по географии, но и сама ошиблась, назвав Гаагу столицей Нидерландов.

Настоящим мастером географический конфузов был беглый президент Виктор Янукович. Он путал Черногорию с Косово, Словакию со Словенией, харьковскую Балаклею с крымской Балаклавой, Стокгольм и Хельсинки, или просто не мог вспомнить, из какого города приехал.

Источник

ошибка, Литва, Латвия, Кирилл Тимошенко, ОП
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