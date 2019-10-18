В Церкви сравнили практику абортов с языческими жертвоприношениями

Выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар, является ложным.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отметил, что ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений, сообщает «Интерфакс-религия».

«Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких», - сказал Предстоятель РПЦ

«Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» - заметил Патриарх.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».

«Мы призываем отстаивать это основополагающее право на жизнь с момента зачатия и право рождения. И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами, правом на спокойный отдых, на успешную карьеру, правом на приобретение ценных вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих людей отдавать приоритет праву на жизнь, в том числе, праву на жизнь тех, кто еще не рожден», - сказал Предстоятель.

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее. «Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», - заявил Патриарх Кирилл.