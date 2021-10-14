Газа в украинских хранилищах для нужд населения и социальной сферы достаточно – замглавы ОП

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет", - написал Тимошенко в Facebook 12 октября.

По его словам, цена на газ для нужд населения установлена на уровне 7,42 грн за куб м: "по такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующего компаниям для удовлетворения потребностей населения". "Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) - 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку", - рассказал замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что цена на газ на рынке "действительно зашкаливает", но государство помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис, "среди прочего, с помощью спеццены".

Чиновник также подчеркнул, что с 15 октября НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все необходимые договоры с потребителями социальной сферы.

Тимошенко призвал "не разгонять панику" в связи с проходящими заседаниями областных комиссий ТЭБ и ЧС по вопросам газоснабжения и сообщил, что они собираются "только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа".

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