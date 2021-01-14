Войти | Зарегистрироваться
13:26

четверг,
14 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Цены на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского

14.01.2021 / 12:23
Снижение цен на газ более чем на 30%, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает 13 января Офис президента

С таким сообщением ОП вышел 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов на газ и электроэнергию, имевших место во многих городах Украины.

Отмечается, что "после длительного обсуждения" было принято решение о переходе на ручное управление: цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

При этом в Офисе президента уверяют, что это вынужденный шаг в связи с "чрезвычайно сложной ситуацией", сложившейся из-за усиленного карантина и COVID.

Прямая речь Зеленского: "Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит - в экономическом плане тоже...

Однако помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мер".

Напомним, эксперты неоднократно обращали внимание на зависимость президента Зеленского от соцопросов и протестных настроений. По данным недавнего соцопроса Центра Разумкова, 12,3% украинцев заявили, что не будут платить за коммуналку, если тарифы повысят.

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Источник

газ, цена газа, ОП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.