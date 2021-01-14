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Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

14.01.2021 / 13:15
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

"С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан один на один с этой проблемой", – сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в связи с повышением энерготарифов в январе также увеличатся выплаты по субсидиям, которые в Украине получают 3,1 млн домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в среднем размере от 1600 грн в месяц.

По его словам, правительство упростило порядок доступа к получению субсидий.

Источник

субсидии, Шмыгаль, электроотопление
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