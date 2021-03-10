Получателей субсидий может стать больше: Шмыгаль дал поручение

Об этом он сказал во время совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Правительственный портал.

В совещании приняли участие министр социальной политики Марина Лазебная, и. о. министра энергетики Юрий Витренко, представители Министерства финансов и Министерства развития громад и территорий, руководство НАК «Нафтогаз» и народные депутаты.

Шмыгаль дал поручение профильным министерствам изучить возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

«Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность (за коммунальные услуги - ред.). В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, которые не могут платить за коммунальные услуги», - сообщил Премьер-министр.

Глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в конце января Верховная Рада обязала правительство в месячный срок внести в парламент изменения в государственный бюджет на 2021 год об увеличении расходов на субсидии.

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